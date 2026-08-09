Pilibhit News: भोले के रंग में रंगे नौनिहाल, निकाली कांवड़ यात्रा
Pilibhit News: स्कूल में छोटे बच्चों ने कांवड़ उठाईभोले के रंग में रंगे नौनिहाल, निकाली कांवड़ यात्राभोले के रंग में रंगे नौनिहाल, निकाली कांवड़ यात्राभोले के रंग
Pilibhit News: पूरनपुर। सावन के पवित्र महीने में नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्राइमरी विद्यालय के नन्हे-मुन्ने बच्चे भी शिवभक्ति में रंगे नजर आए। चार से छह वर्ष की उम्र के बच्चों ने पीले और गेरुए वस्त्र धारण कर कंधों पर कांवड़ उठाकर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। बच्चों के मुख से गूंज रहे बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत शनिवार सुबह करीब 10 बजे विद्यालय परिसर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद हुई। नन्हे कांवड़िये भजनों पर झूमते और नाचते हुए आगे बढ़े। यात्रा जिन मार्गों से गुजरी, वहां लोगों ने फूलों की वर्षा कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया।
नन्हे शिवभक्तों की भक्ति और उत्साह देखने के लिए लोग रास्ते में रुक गए।बच्चों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य संजय कुमार मिश्रा, कोऑर्डिनेटर रजनी वर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका चांदनी गुप्ता समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं और बच्चों के अभिभावक यात्रा के साथ रहे। प्रधानाचार्य संजय मिश्रा ने बताया कि बच्चों में सनातन संस्कृति, धार्मिक संस्कार और आपसी भाईचारे की भावना विकसित करने के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया।यात्रा के समापन पर सभी कांवड़ियों ने शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद बच्चों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।
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