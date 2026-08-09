Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: भोले के रंग में रंगे नौनिहाल, निकाली कांवड़ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: स्कूल में छोटे बच्चों ने कांवड़ उठाईभोले के रंग में रंगे नौनिहाल, निकाली कांवड़ यात्राभोले के रंग में रंगे नौनिहाल, निकाली कांवड़ यात्राभोले के रंग

Pilibhit News: भोले के रंग में रंगे नौनिहाल, निकाली कांवड़ यात्रा

Pilibhit News: पूरनपुर। सावन के पवित्र महीने में नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्राइमरी विद्यालय के नन्हे-मुन्ने बच्चे भी शिवभक्ति में रंगे नजर आए। चार से छह वर्ष की उम्र के बच्चों ने पीले और गेरुए वस्त्र धारण कर कंधों पर कांवड़ उठाकर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। बच्चों के मुख से गूंज रहे बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत शनिवार सुबह करीब 10 बजे विद्यालय परिसर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद हुई। नन्हे कांवड़िये भजनों पर झूमते और नाचते हुए आगे बढ़े। यात्रा जिन मार्गों से गुजरी, वहां लोगों ने फूलों की वर्षा कर बच्चों का उत्साह बढ़ाया।

ये भी पढ़ें:कांवड यात्रा में आस्था के साथ देश भक्ति की झलक

नन्हे शिवभक्तों की भक्ति और उत्साह देखने के लिए लोग रास्ते में रुक गए।बच्चों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य संजय कुमार मिश्रा, कोऑर्डिनेटर रजनी वर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका चांदनी गुप्ता समेत शिक्षक-शिक्षिकाएं और बच्चों के अभिभावक यात्रा के साथ रहे। प्रधानाचार्य संजय मिश्रा ने बताया कि बच्चों में सनातन संस्कृति, धार्मिक संस्कार और आपसी भाईचारे की भावना विकसित करने के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया।यात्रा के समापन पर सभी कांवड़ियों ने शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद बच्चों और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।

ये भी पढ़ें:Sultanpur News: सावन माह में छात्रों ने निकाली रैली किया रुद्राभिषेक
ये भी पढ़ें:Bagpat News: उमस-गर्मी भी नहीं रोक पा रही शिव भक्तों के कदम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Kanwar Yatra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।