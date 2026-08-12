Pilibhit News: चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से परिजनों से मिल पाया बालक
Pilibhit News: पीलीभीत में एक दिमागी रूप से कमजोर बालक रेलवे स्टेशन पर मिला, जिसे चाइल्ड हेल्पलाइन ने सुरक्षित किया। बालक ने अपना नाम और गांव बताया। उसकी बहन कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। ग्राम प्रधान ने बताया कि बालक को शुगर की बीमारी है। उसे 24 घंटे के भीतर उसके माता-पिता को सौंप दिया गया।
Pilibhit News: पीलीभीत। दिमागी रूप से कमजोर बालक रास्ता भटककर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जिसे चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर बालक को सुपुर्दगी में लेकर जानकारी ली। इसके बाद बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
बालक की पहचान
थाना जीआरपी ने चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 पर सूचना देकर बताया कि एक लगभग दस वर्षीय बालक लापता की स्थिति में मिला है, जो कि अपना पता बता पाने में असमर्थ है। इस मामले की सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर राहुल मौर्य एवं केस वर्कर प्रतुल सिंह मौके पर पहुंचे और बालक को अपनी सुपुर्दगी में लेकर जानकारी ली, तो बालक अपना नाम व पिता, गांव का नाम ही बता पा रहा था।
परिवार का पता लगाना
बालक ने परियोजना समन्वयक निर्वान सिंह को काउंसलिंग के दौरान यह बताया कि उसकी एक बहन वीरांगना अवंतीबाई कालेज में पढ़ाई करती है, जिस कारण परियोजना समन्वयक ने पीलीभीत के आसपास के गांव के प्रधानों से संपर्क करना शुरू किया तो पता चला कि बालक थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। ग्राम प्रधान ने बताया कि बालक को शुगर की बीमारी है और बालक के दिमागी रूप से भी थोड़ा सही नहीं है।
अंत में सुरक्षित वापसी
बालक आज सुबह शुगर का इंजेक्शन लगाने के बाद अपने घर से बिना बताए ही कहीं चला गया था। चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता के चलते आज फिर एक लापता की स्थिति में प्राप्त बालक के पता पुष्टि होने पर 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति पीलीभीत के आदेश पर बालक को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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