Pilibhit News: छह वर्षीय मासूम और 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़

Pilibhit News: छह वर्षीय मासूम और 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़
Pilibhit News: पीलीभीत में एक युवक ने छह वर्षीय मासूम और 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पीड़िताओं को धमकाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। घटना थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव में हुई।
Pilibhit News: पीलीभीत। छह वर्षीय मासूम और 13 वर्षीय किशोरी के साथ युवक ने छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर पीड़िताओं को धमकाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले का विवरण
थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उसका मायका थाना सुनगढी क्षेत्र के एक गांव में है। वह अपने मायके में आई हुई थी। सात अगस्त को शाम उसकी छह वर्षीय पुत्री गांव में एक दुकान पर गई वहां गांव के 42 वर्षीय सुधीर पुत्र रोशन लाल ने उसकी पुत्री के साथ छेडछाड करते हुए अश्लील हरकतें की, इसपर पुत्री ने शोर मचाते हुए परिजन को सूचना दी।
गांव वालों की कार्रवाई
सूचना पर परिजन और तमाम लोग एकत्र हो गए। इसी बीच पता चला कि उक्त युवक ने कुछ समय पूर्व गांव की ही एक अन्य 13 वर्षीय किशोरी के साथ भी छेडछाड की है। इसपर गांव के लोगों ने एकत्र होकर आरोपी को पकड लिया। सूचना मिलने पर थाना सुनगढी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस आरोपी को थाने ले आई। आरोपी शराब के नशे में था।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।
सामान्य प्रश्न
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