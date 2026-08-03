Pilibhit News: सीएचसी में मनाया गया कन्या जन्मोत्सव
Pilibhit News: पीलीभीत में महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला मिशन कोऑर्डिनेटर और जेंडर स्पेशलिस्ट ने बालिकाओं को हिमालय किट वितरित की। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि बेटियों का जन्म खुशी का पल है। कार्यक्रम में महिलाओं ने भाग लिया।
Pilibhit News: पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण और डीएम के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ललौरीखेड़ा में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। जिला मिशन कोऑर्डिनेटर सुवर्णा पांडेय एवं जेंडर स्पेशलिस्ट जयश्री सिंह ने जन्मी बालिकाओं को हिमालय किट का वितरण किया गया। महिलाओं को उपहार दिए गए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. कमलेश्वर गंगवार ने कहा कि बेटियों के जन्म खुशी के रूप में मनाना चाहिए। इस मौके पर महिलाएं मौजूद रही।
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