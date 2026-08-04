Pilibhit News: वरिष्ठ अधिवक्ता को सम्मानित किया
Pilibhit News: पीलीभीत में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. जी.एल. वर्मा ने 59वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता वीडी पांडेय को सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह अगस्त 2025 से जारी है, जिसमें युवा और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मान दिया जा रहा है।
Pilibhit News: पीलीभीत। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. जी.एल. वर्मा ने विधि व्यवसाय के 58 वर्ष पूर्ण कर 59 वें वर्ष में प्रवेश करने पर जिले के वरिष्ठतम अधिवक्ता वीडी पांडेय को शॉल ओढ़ाकर और अधिवक्ता की प्रतीक कलम भेंट कर सम्मानित किया। डॉ. वर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान का यह अभियान अगस्त 2025 से लगातार चल रहा है। इसके अंतर्गत युवा से लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक बाजपेयी, सिविल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक पांडेय तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन के सह सचिव इंजी. मनीष वर्मा आदि अधिवक्ता रहे।
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