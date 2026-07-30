Pilibhit News: कॅरियर काउंसिलिंग, व्यक्तित्व विकास एवं लक्ष्य निर्धारण पर विशेष जोर
Pilibhit News: पीलीभीत के उपाधि महाविद्यालय में आयोजित साप्ताहिक दीक्षारंभ कार्यक्रम में नवप्रवेशी छात्रों को कॅरियर काउंसिलिंग, व्यक्तित्व विकास और लक्ष्य निर्धारण पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वाणिज्य विभाग के डॉ. अमित कुमार तथा अन्य प्रोफेसरों ने शिक्षा के महत्व और नियमित अध्ययन को बढ़ावा देने पर बल दिया।
Pilibhit News: पीलीभीत। उपाधि महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग में आयोजित साप्ताहिक दीक्षारंभ कार्यक्रम के तीसरे दिन नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को कॅरियर काउंसिलिंग, व्यक्तित्व विकास और लक्ष्य निर्धारण से संबंधित महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वाणिज्य विभाग के प्रभारी डॉ. अमित कुमार ने कहा कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. विपिन नीरज ने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारियों को विकसित करने का सशक्त साधन है।
उन्होंने विद्यार्थियों को देश, समाज और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजी विभाग के प्रभारी डॉ. जितेंद्र नाथ मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए भाषा कौशल, विशेष रूप से अंग्रेजी संप्रेषण की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक युग में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। बल्कि व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाता है। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. गजेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कौशल कुमार समेत बीकाम प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।