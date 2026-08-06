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Pilibhit News: उर्स-ए-हशमती व मुशाहिदी में इस वर्ष बिना गोश्त के लंगर का होगा एहतिमाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के मोहल्ला भूरे खां में 68वें उर्स-ए-हशमती के अवसर पर मौलाना मुफ्ती मुहम्मद बुरहान रज़ा खाँ ने सभी लंगर कमेटियों से गोश्त के बिना लंगर का आयोजन करने की अपील की है। इस वर्ष उर्स सावन माह में हो रहा है, इसलिए गोश्त से संबंधित पाबंदियों का सम्मान करते हुए बिना गोश्त वाले पकवान तैयार करने का आग्रह किया गया है।

Pilibhit News: उर्स-ए-हशमती व मुशाहिदी में इस वर्ष बिना गोश्त के लंगर का होगा एहतिमाम

Pilibhit News: पीलीभीत। शहर के मोहल्ला भूरे खां स्थित आस्ताने आलिया हशमतिया व मुशाहिदिया हशमत नगर के नाइब सज्जादा नशीन मौलाना मुफ्ती मुहम्मद बुरहान रज़ा खाँ हशमती ने 68वें उर्स-ए-हशमती और 29वें उर्स-ए-मुशाहिदी के अवसर पर सभी लंगर कमेटियों और खिदमतगुजारों से इस वर्ष गोश्त वाले पकवानों के स्थान पर बिना गोश्त वाले लंगर का एहतिमाम करने की अपील की है।

उर्स का आगाज

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उर्स का आगाज हो गया है। उर्स में परचम कुशाई की रस्म अदा करने के बाद मुशायरा,चादरपोशी की रस्म के बाद 7 अगस्त को कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। उर्स में देश-विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन उर्स में शिरकत करेंगे। उनकी खिदमत के लिए पीलीभीत शरीफ और आसपास के क्षेत्रों की अनेक लंगर कमेटियाँ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं।

परंपरा और सेवा

मौलाना बुरहान रजा खां और मौलाना जरताब रजा खां ने कहा कि यह अहले सुन्नत की पुरानी और सराहनीय परंपरा है, जिसे पहले की तरह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जारी रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंगर की व्यवस्था में केवल भोजन के स्वरूप में बदलाव होगा, जबकि सेवा और मेहमाननवाज़ी का जज़्बा पहले जैसा ही रहेगा।

गोश्त से संबंधित पाबंदियाँ

हज़रत ने कहा कि इस वर्ष उर्स का आयोजन सावन माह में हो रहा है, इसलिए गोश्त से संबंधित लागू पाबंदियों का सम्मान करते हुए सभी लंगर कमेटियाँ बिना गोश्त वाले पकवान तैयार करें। उन्होंने कहा कि हज़रत अल्लामा मौलाना हशमत अली खाँ रहमतुल्लाहि अलैह की तालीमात हमें हर काम हिकमत, अमन और अदब के साथ करने का संदेश देती हैं। अंत में मौलाना मुफ्ती मुहम्मद बुरहान रज़ा खां हशमती ने सभी खिदमतगुजारों और आशिकाने शेरे सुन्नत व मुशाहिद-ए-मिल्लत के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह तआला उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, तमाम जायरीन को खैरियत,आफियत और रूहानी बरकतें अता फरमाए।

सामान्य प्रश्न

उर्स-ए-हशमती कब शुरू हुआ?
उर्स का आगाज इस वर्ष पहले की तरह हो गया है।
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