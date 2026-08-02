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Pilibhit News: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर व्यापारियों ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: विधायक ने कहा किसी व्यापारी का नहीं छिनेगा रोजगारओवरब्रिज निर्माण को लेकर व्यापारियों ने की बैठक ओवरब्रिज निर्माण को लेकर व्यापारियों ने की बैठक ओवरब्

Pilibhit News: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर व्यापारियों ने की बैठक

Pilibhit News: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर व्यापारियों ने की बैठक पूरनपुर। शनिवार को उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी के प्रतिष्ठान पर बैठक हुई। इसमें शेरपुर कलां रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर चर्चा की गई।जिलाध्यक्ष शैली अग्रवाल का व्यापारियों ने स्वागत किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी ने कहा कि शारदा नदी पर पुल बनने और बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए शेरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण जरूरी है। प्रस्तावित चौड़ाई कम कर व्यापारियों की दुकानों को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल व्यापारियों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगा। बैठक में मौजूद भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि ओवरब्रिज बनाने के लिए किसी भी व्यापारी की दुकान नहीं टूटेगी।

सभी का व्यापार सही सलामत चलेगा। किसी भी व्यापारी के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए वह शासन स्तर पर मजबूती से पैरवी करेंगे। बैठक में मौजूद पालिकाध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता ने कहा किसी भी व्यापारी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। संवाद कर सर्वसम्मति से समाधान निकालने को कहा गया। इस दौरान 21 नए युवाओं को व्यापार मंडल से जोड़कर नई कमेटी का गठन किया गया। बैठक में जिला महामंत्री अवनीश जायसवाल, विधायक बाबूराम पासवान, चेयरमैन शैलेन्द्र गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गुरभाग सिंह, विजय पाल सिंह विक्की, जाहिद खान, बलजीत सिंह खैरा, अशोक खंडेलवाल, सुरेन्द्र अग्रवाल, सचिन गुप्ता,संजीव गुप्ता संजीव वर्मा विजय नागी, सलमान खान, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, बलराम प्रजापति आदि व्यापारी मौजूद रहे।

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