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Pilibhit News: डीएम-एसपी से मिला व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: डीएम-एसपी से मिला व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल

Pilibhit News: पीलीभीत। जिले में विकास कार्यों और पुलिसिंग के प्रति विश्वास जताते हुए उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकीर्ति माधव से मुलाकात कर कार्यप्रणाली को सराहा। सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया।पूरनपुर से पहुंचे व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष हसंराज गुलाटी की अगुवाई में पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान से क्राइम नियंत्रित हुआ है। जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। पिछले दिनों पूरनपुर के एक प्रतिष्ठित थोक किराना व्यापारी के यहां डकैती की साजिश का समय रहते खुलासा होने का जिक्र करते हुए पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी को सराहा गया।

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से मुलाकात कर व्यापारियों ने कहा कि विकास कार्य हो या शासकीय येाजनाएं पात्रों तक इसका लाभ पहुंचाने में कुशल नेतृत्व से लगातार उम्मीदे बढ़ रही है। प्रतीक चिन्ह भेंट कर व्यापारी वर्ग की तरफ से आभार जताने वालों में जिला प्रभारी अशोक खंडेलवाल, प्रांतीय मंत्री नवीन अग्रवाल, विजय पाल सिंह विक्की, जाहिद खान, बलजीत खैरा, सुखदेव सिंह, सचिन, राहुल जायसवाल, कपिल कक्कड़ सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

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