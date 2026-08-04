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Pilibhit News: उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: शेरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज के खिलाफ उद्योग व्यापार प्रतिनिधियों ने विधायक प्रतिनिधि ऋतुराज पासवान को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने ओवर ब्रिज निर्माण को स्थगित करने या उसमें संशोधन की मांग की है, क्योंकि इससे 250 दुकानों का व्यापार प्रभावित हो सकता है।

Pilibhit News: उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन

Pilibhit News: पूरनपुर। शेरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने विधायक प्रतिनिधि ऋतुराज पासवान को ज्ञापन सौंपा। ओवर ब्रिज के निर्माण को स्थगित करने अथवा वर्तमान स्वरूप में संशोधन की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि ओवर ब्रिज बनने के बाद करीब ढाई सौ दुकानों का व्यापार प्रभावित होगा। सोमवार को व्यापार मंड के नगर उपाध्यक्ष हसमत अली कादरी के नेतृत्व में कई व्यापारियों ने विधायक बाबूराम को संबोधित ज्ञापन में कहा कि शेरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर व्यापारियों में चिंता और असंतोष है। वर्तमान प्रस्तावित रूप में ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने से बाजार की ओर जाने वाला यातायात अनियमित हो जाएगा।

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ओवरब्रिज निर्माण में संशोधन करने की मांग करने वालों में राहत शेरी, मो.एजाज शेरी, युसूफ, रिजवान, जावेद हुसैन, गुफरान, अनुपम, गोल्डी जोशी, कुलदीप, शान मोहम्मद, बृजेश शुक्ला आदि व्यापारी रहे।

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