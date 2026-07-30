Pilibhit News: छत के सहारे घर में घुसे चोरों ने लाखों के आभूषण और नकदी समेटी
Pilibhit News: पूरनपुर में घर में घुसे चोरों ने दीवार में नकब लगाकर सोने-चांदी के आभूषण और एक लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी कर ली। घर का सामान बिखरा देखकर महिला के होश उड़ गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई है।
Pilibhit News: पूरनपुर। घर में घुसे चोरों ने कमरे की दीवार में नकब लगाकर सोने चांदी के आभूषण और एक लाख रुपए से अधिक की नकदी चोरी कर ली। सुबह घर का सामान बिखरा देखकर महिला के होश उड़ गए। घटना की जानकारी लगते ही आस-पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है। नगर से सटी ग्राम पंचायत ढका ज. पूरनपुर की रहने वाली गुलहार बी पत्नी मकसूद हसन ने बुधवार रात घर में अकेली सो रही थी। देर रात अज्ञात चोर छत के रास्ते उनके घर में घुस आए।
चोर कमरे की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। चोरों ने घर में रखी अलमारी का ताला खोलकर उसमें रखे एक लाख 10 हजार रुपए, सोने का एक शेखबंध, चांदी की दो जोड़ी पायल, दो चांदी के तोड़े चोरी कर लिए। गुरुवार सुबह लगभग पांच बजे बजे गुलहार की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। अलमारी में रखी नकदी और जेवरात गायब थे। यह देख उसके होश उड़ गए। घर में चोरी होने की जानकारी लगते ही आसपास के लोग पहुंच गए। गुलहार ने सूचना पहले डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। गुलहार ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर जांच कराई गई। घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। शीघ्र खुलासा किया जाएगा।
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