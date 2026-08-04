Pilibhit News: थाने के निकट महिला के दिनदहाड़े कुंडल लूटे

Pilibhit News: थाने के निकट महिला के दिनदहाड़े कुंडल लूटे
Pilibhit News: बिलसंडा में एक महिला के कानों से लुटेरों ने दिनदहाड़े कुंडल नोंच लिए। घटना थाने से कुछ कदम की दूरी पर हुई, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लुटेरों की तलाश में जुट गई, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।
Pilibhit News: बिलसंडा। बेटी के घर जा रही महिला के कानों से बिलसंडा में दिनदहाड़े बाइक सवार लुटेरों ने कुंडल नोंच लिया। थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई घटना से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन शाम तक लुटेरों का कुछ पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी है। नगर में थाने से चंद कदम की दूरी मार चौराहा है। पूरनपुर ग्राम फिरोजपुर चांद निवासी कुसुमा देवी अपनी छोटी बेटी नीरज के साथ अपनी बड़ी बेटी के घर जाने के लिये बस से दोपहर तीन बजे के आसपास मार चौराहे पर उतरीं। कुसुमा देवी की बड़ी बेटी की शादी मार गांव में रामनिवास से हुई है। दामाद सास और साली को बाइक से लेने आ रहा था। मां बेटी चौराहे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इसीदौरान एक बाइक पर सवार दो युवक महिला की ओर बढ़े। एक ने बाएं कान से कुंडल नोंच लिया। महिला चीखी चिल्लाई लेकिन तब तक बाइक सवार बीसलपुर की ओर भाग गए। थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई घटना की सूचना पर पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। महिला से बातचीत के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कई टीमें लुटेरों की धड़पकड में लगाई गई हैं。
घेराबंदी भी काम न आई
थाने से चंद कदम की दूरी पर दिनदहाड़े कुंडल लूट की घटना ने पुलिस के लिये भी चुनौती पैदा कर दी है। घटना की सूचना पर
लुटेरों की धड़पकड़ के लिये पुलिस ने आसपास में चेंकिग भी शुरू कराई। लेकिन खबर लिखने तक कोई सफलता नही मिली।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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