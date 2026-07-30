Pilibhit News: पूरनपुर में किया गया पुस्तक का विमोचन

Pilibhit News: पूरनपुर। वरिष्ठ कवि और साहित्यकार पंडित राम अवतार शर्मा की दूसरी पुस्तक आराधना के फूल का विमोचन किया गया। बिलसंडा निवासी वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण कुमार मिश्रा चंचल ने देव पूजन के बाद पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन समारोह में रचनाकार राम अवतार शर्मा ने पुस्तक के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ कवि श्याम बाबू शुक्ल विमल, राजेंद्र अवस्थी किंकर, विकास आर्य स्वप्न, प्रशांत मिश्र शांडिल्य, उमेश त्रिगुणायत अद्भुत, डा. यू आर मीत, ओम प्रकाश मंजुल, सतीश मिश्र अचूक, डा. नीता अग्रवाल, सुगंध विकास वाजपेई, डाक्टर नीराजना शर्मा, संजीता सिंह आदि ने काव्यपाठ करके पुस्तक की सराहना की। इस अवसर पर वेद प्रकाश तिवारी, संदीप खंडेलवाल, प्रदीप विसरिया, विवेक तिवारी, ब्रज मुरारी सक्सेना, श्याम रंग त्रिगुणायत, अश्वनी शुक्ला, उमाशंकर शुक्ला प्रदीप मिश्रा, रामगोपाल कुशवाहा आदि रहे।