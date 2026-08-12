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Pilibhit News: शिविर में रक्तदान के लिए प्रेरित किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के रक्त केंद्र में रक्त एवं अंगदान के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. अमृता सिंह ने रक्त की आवश्यकता और स्वैच्छिक दान के महत्व पर बल दिया। प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने इसे मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण बताया।

Pilibhit News: शिविर में रक्तदान के लिए प्रेरित किया

Pilibhit News: पीलीभीत। मेडिकल कॉलेज व संबद्ध अस्पताल के रक्त केंद्र में मंगलवार को रक्त एवं अंगदान के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. अमृता सिंह ने कहा कि समय पर रक्त उपलब्ध होने से जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान एवं अंगदान के लिए भी प्रेरित किया। पैथोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. विभूति गोयल ने कहा कि रक्तदान केवल रक्त देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जरूरतमंद व्यक्ति और उसके परिवार को जीवन की नई उम्मीद देता है। प्राचार्य डॉ. अमित कुमार ने कहा कि रक्त एवं अंगदान मानवता की सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है।

ब्लड सेंटर के टेक्नीशियन कपिल समेत अन्य ने भी विचार रखे।

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