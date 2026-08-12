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Pilibhit News: भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा की शुरुआत कोतवाली रोड के एक बैंकट हाल से हुई और यह नगरपालिका चौराहे पर पहुंची। देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा का समापन फिर से बैंकट हाल में हुआ। इसमें भाजपा के कई नेता शामिल थे।

Pilibhit News: भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा

Pilibhit News: पूरनपुर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में महिला कार्यकत्री हाथों में तिरंगा लहराते हुए आगे चल रहीं थी। कोतवाली रोड के एक बैंकट हाल से शुरु हुई यह यात्रा नगरपालिका चौराहे पर पहुंची। उसके बाद पकड़िया चौराहे से हाते हुए वापस बैंकट हाल में जाकर समाप्त हो गई। यात्रा में शामिल लोग देश भक्ति के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इससे महौल देश भक्ति मय हो गया। यात्रा में भाजपा विधायक बाबूराम पासवान, चेयरमैन शैलेंद्र गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष हर्ष प्रधान, हर्ष गुप्ता, सपना चौहान, दीपा गुप्ता, प्रियंका मिश्रा, निर्मला गुप्ता, सूरज बाथम, संजय मिश्रा, मानस शुक्ला सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

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