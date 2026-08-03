Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: भाजपा पदाधिकारियों ने एसडीएम से की मुलाकात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: अमरिया के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवागत उपजिलाधिकारी हेमंत चौधरी से शिष्टाचार भेंट कर स्वागत किया। क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा हुई। नवागत एसडीएम ने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, जिससे क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति नई उम्मीद जागी।

Pilibhit News: भाजपा पदाधिकारियों ने एसडीएम से की मुलाकात

Pilibhit News: अमरिया। कस्बे के भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नवागत उपजिलाधिकारी हेमंत चौधरी से शिष्टाचार भेंट कर स्मृति चिह्न प्रदान किया। उपजिलाधिकारी को चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न जन-समस्याओं और उनके त्वरित समाधान किए जाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। नवागत एसडीएम ने क्षेत्र के विकास को गति देने, जनसुनवाई को पारदर्शी बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आत्मीय मुलाकात से क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति एक नई उम्मीद और विश्वास जागा है। इस मौके पर गन्ना राज्यमंत्री के जिला प्रतिनिधि कपिलअग्रवाल, अमरिया मंडल अध्यक्ष प्रमोद कश्यप, कौशल गुप्ता, अजय गोयल, संजय मिश्रा, विक्की मौर्य, सौरभ गुप्ता, चेतराम वर्मा सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।