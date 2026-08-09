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Pilibhit News: बंगाली कॉलोनी में किया कलश वंदन यात्रा का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में भाजपा ने शिरोमणि श्रीगुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान के तहत जन्मस्थली वाराणसी की पवित्र माटी युक्त कलश वंदन यात्रा आयोजित की। इस कार्यक्रम में विधायक प्रवक्तानंद और जिला अध्यक्ष सहित कई भाजपाई शामिल हुए।

Pilibhit News: बंगाली कॉलोनी में किया कलश वंदन यात्रा का स्वागत

Pilibhit News: पीलीभीत। भाजपा द्वारा शिरोमणि श्रीगुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत जन्मस्थली सीर गोवर्धन, वाराणसी की पावन माटी युक्त कलश वंदन यात्रा का बरखेड़ा, मरौरी मंडल की ग्राम पंचायतों गांधी नगर कालोनी एवं गोयल कॉलोनी समेत राधा कृष्ण मंदिर में स्वागत किया गय। विधायक प्रवक्तानंद समेत जिलाध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य, सत्यपाल वर्मा, अमित कुशवाहा, नागेन्द्र प्रताप, विकास वाल्मीकि, महेश राजपूत, सागर सैनी आदि भाजपाई रहे।

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