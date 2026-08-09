Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: एसडीएम ने दो लेखपालों का एक दिन का वेतन काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: थाना दिवस में न आने पर कारण बताओ नोटिस किया जारी एसडीएम ने दो लेखपालों का एक दिन का वेतन काटा एसडीएम ने दो लेखपालों का एक दिन का वेतन काटा एसडीएम ने द

Pilibhit News: एसडीएम ने दो लेखपालों का एक दिन का वेतन काटा

Pilibhit News: बीसलपुर। बीसलपुर कोतवाली में एसडीएम उस समय विफर पड़े जब समाधान दिवस के दौरान दो लेखपाल डयूटी से नदारद थे। जिनका एक दिन का वेतन काटने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीसलपुर में चाहे तहसील दिवस हो या फिर थाना दिवस कई विभागों के अधिकारी एवं लेखपाल मौजूद ही नहीं रहते। जिसके कारण समस्या का निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा है। जिसको लेकर एसडीएम खासे गंभीर हैं। थाना दिवस में राजस्व से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के दौरान तहसील कार्यालय पर तैनात लेखपाल सुखलाल वर्मा व धर्मपाल नदारद रहे। जिससे उनके क्षेत्र की समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया।

ये भी पढ़ें:Pratapgarh Kunda News: अभियान चलाकर दो दिन में जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाए : डीएम

एसडीएम ने दोनों लेखपालों को कारण बताओं नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की है। जिससे लेखपालों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया कि थाना दिवस में दो लेखपाल डयूटी से नदारद थे। जिनका एक दिन का वेतन काटने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव तलब किया गया है।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: टड़ियावां में 21 शिकायतों में समाधान एक का भी नहीं, लौटे फरियादी
ये भी पढ़ें:Mainpuri News: विवादों के तुरंत निस्तारण के लिए मौके पर भेजी संयुक्त टीमें
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News SDM

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।