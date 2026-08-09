Pilibhit News: एसडीएम ने दो लेखपालों का एक दिन का वेतन काटा
Pilibhit News: थाना दिवस में न आने पर कारण बताओ नोटिस किया जारी एसडीएम ने दो लेखपालों का एक दिन का वेतन काटा एसडीएम ने दो लेखपालों का एक दिन का वेतन काटा एसडीएम ने द
Pilibhit News: बीसलपुर। बीसलपुर कोतवाली में एसडीएम उस समय विफर पड़े जब समाधान दिवस के दौरान दो लेखपाल डयूटी से नदारद थे। जिनका एक दिन का वेतन काटने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीसलपुर में चाहे तहसील दिवस हो या फिर थाना दिवस कई विभागों के अधिकारी एवं लेखपाल मौजूद ही नहीं रहते। जिसके कारण समस्या का निस्तारण समय से नहीं हो पा रहा है। जिसको लेकर एसडीएम खासे गंभीर हैं। थाना दिवस में राजस्व से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के दौरान तहसील कार्यालय पर तैनात लेखपाल सुखलाल वर्मा व धर्मपाल नदारद रहे। जिससे उनके क्षेत्र की समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया।
एसडीएम ने दोनों लेखपालों को कारण बताओं नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की है। जिससे लेखपालों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया कि थाना दिवस में दो लेखपाल डयूटी से नदारद थे। जिनका एक दिन का वेतन काटने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर जबाव तलब किया गया है।
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