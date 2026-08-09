Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अनिल यादव की मौत हो गई। 34 वर्षीय अनिल यादव जब अपने गांव लौट रहे थे, तभी गड़ा जंगल के पास किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोट के बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।

Pilibhit News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

Pilibhit News: पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र में गड़ा जंगल के पास शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 34 वर्षीय अनिल यादव पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह निवासी नदाह थाना गजरौला के रूप में हुई है। अनिल यादव एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे वह पीलीभीत से अपने गांव नदाह लौट रहे थे। इसी दौरान गड़ा जंगल स्थित बिजली घर के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।

राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और एंबुलेंस की मदद से घायल अनिल यादव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।