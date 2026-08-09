Pilibhit News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
Pilibhit News: पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार अनिल यादव की मौत हो गई। 34 वर्षीय अनिल यादव जब अपने गांव लौट रहे थे, तभी गड़ा जंगल के पास किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोट के बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
Pilibhit News: पीलीभीत। गजरौला थाना क्षेत्र में गड़ा जंगल के पास शुक्रवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 34 वर्षीय अनिल यादव पुत्र स्वर्गीय शेर सिंह निवासी नदाह थाना गजरौला के रूप में हुई है। अनिल यादव एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे वह पीलीभीत से अपने गांव नदाह लौट रहे थे। इसी दौरान गड़ा जंगल स्थित बिजली घर के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।
राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और एंबुलेंस की मदद से घायल अनिल यादव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।
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