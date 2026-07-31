Pilibhit News: एसपी के आदेश पर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: बरखेड़ा में ईश्वरी प्रसाद ने अपनी चोरी हुई बाइक की रिपोर्ट एसपी के आदेश पर दर्ज कराई। 23 जुलाई को सब्जी खरीदने गए थे, लेकिन लौटने पर बाइक गायब मिली। उन्होंने थाने में रिपोर्ट किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंत में पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक की तलाश शुरू की।
Pilibhit News: बरखेड़ा। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम लखनऊ गौटिया निवासी ईश्वरी प्रसाद ने एसपी के आदेश पर थाना बरखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 23 जुलाई की शाम करीब सात बजे वह बरखेड़ा कस्बे में मछली वाली गली के पास अपनी बाइक खड़ी कर सब्जी लेने गए थे। लौटने पर बाइक गायब मिली। काफी तलाश के बाद भी वाहन नहीं मिला। पीड़ित का आरोप है कि उसी दिन बरखेड़ा थाने में तहरीर देने के बावजूद न तो रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही बाइक की तलाश शुरू हुई। उन्होंने एसपी से मामले में एफआईआर दर्ज कराने तथा मोटरसाइकिल बरामद करने की मांग की।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरी हुई बाइक की तलाश शुरू कर दी है।
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