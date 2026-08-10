Pilibhit News: सांड़ को बचाने में दो युवक घायल

Pilibhit News: सांड़ को बचाने में दो युवक घायल
Pilibhit News: सांड़ को बचाने में दो युवक घायलसांड़ को बचाने में दो युवक घायलसांड़ को बचाने में दो युवक घायल
Pilibhit News: बीसलपुर में बाइक के सामने सांड़ आने से युवक घायल हो गया। जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीसलपुर के मोहल्ला पटेल नगर निवासी चालीस वर्षीय भगवानदास पुत्र बेंचेलाल बाइक से बाजार जा रहा था। तभी अचानक सामने से सांड़ आ गया। सांड़ बचाने को लेकर बाइक रोड पर गिर गयी। जिससे वह घायल हो गया। घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गांव जसोली निवासी 32 वर्षीय अर्जुन पुत्र सर्वेश कुमार तेजगति से आ रहे वाहन की टक्कर से घायल हो गया। जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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