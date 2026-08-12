Pilibhit News: भाकियू चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट से कार्यकर्ताओं में रोष

Pilibhit News: भाकियू चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट से कार्यकर्ताओं में रोष
Pilibhit News: पूरनपुर में भाकियू चढ़ूनी संगठन के कार्यकर्ताओं ने थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के कारण सिख समाज की भावनाएं आहत होने की बात कही और कार्रवाई की मांग की।
Pilibhit News: पूरनपुर। भाकियू चढ़ूनी संगठन के कार्यकर्ताओं ने थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आपत्ति जनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इसमें कहा गया कि पोस्ट से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
कार्रवाई की मांग
पोस्ट करने वाले और पेज संचाल के खिलाफ एफआई आर दर्ज कराने की मांग की गई। मंगलवार को भाकियू चढ़ूनी संगठन के प्रदेश सचिव गुरविंदर सिंह हुंडल ने घुंघचाई थाना प्रभारी राजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर संचालित किसान पक्ष भाकियू नाम से पेज से एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इससे सिख धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं।
अभद्र भाषा का प्रयोग
राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। झूठे आरोप लगाकर भ्रामक प्रचार कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने पेज संचालक और पोस्ट करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। जांच करते हुए पेज की जांच कराने और पोस्ट हटवाने की मांग की गई।
आवश्यकता विशेष कार्यकर्ताओं की
इस दौरान तहसील अध्यक्ष रेशम सिंह रंधावा, जोगेंद्र सिंह, मंगल सिंह, मंदीप सिंह, साहब सिंह, बलवीर सिंह, संदीप सिंह, मतीन खां, निरवैल सिंह, दिलबाग सिंह और राधेशम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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