Pilibhit News: अमरिया में बीओबी का मनाया गया स्थापना दिवस
Pilibhit News: बैंक ऑफ बड़ौदा ने अमरिया में 119वां फाउंडेशन डे मनाया। शाखा प्रबंधक मनीष जोशी ने किसानों के साथ एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें बैंक की योजनाओं और साइबर अपराध से सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई स्थानीय किसान उपस्थित थे।
Pilibhit News: अमरिया। बैंक आफ बड़ौदा बैंक अमरिया में 119वें फाउंडेशन डे मनाया गया। शाखा प्रबंधक मनीष जोशी ने आए सभी किसानों के साथ एक मीटिंग कर बैंक की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और साइबर अपराध से बचने के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर कमल राणा, मुकेश राणा, विषेश कुमार, विनोद कुमार, राजेश, सौरभ, महेंद्र पाल, रेहान मलिक, ऐहसान मलिक, मोहम्मद अरवाज आदि उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।