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Pilibhit News: अमरिया में बीओबी का मनाया गया स्थापना दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: अमरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा का 119वां स्थापना दिवस मनाया गया। शाखा प्रबंधक मनीष जोशी ने किसानों के साथ बैठक की, बैंक की योजनाओं की जानकारी दी और साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया।

Pilibhit News: अमरिया में बीओबी का मनाया गया स्थापना दिवस

Pilibhit News: अमरिया। बैंक आफ बड़ौदा बैंक अमरिया में 119वें फाउंडेशन डे मनाया गया। शाखा प्रबंधक मनीष जोशी ने आए सभी किसानों के साथ एक मीटिंग कर बैंक की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और साइबर अपराध से बचने के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर कमल राणा, मुकेश राणा, विषेश कुमार, विनोद कुमार, राजेश, सौरभ, महेंद्र पाल, रेहान मलिक, ऐहसान मलिक, मोहम्मद अरवाज आदि उपस्थित थे।

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