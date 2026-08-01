Pilibhit News: कन्या सुमंगला योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया बताई
Pilibhit News: पीलीभीत में, सखी वन स्टॉप सेंटर द्वितीय यूनिट के केस वर्करों ने महिला अस्पताल में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जननी महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई और बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा की गई। लाभार्थियों को कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी समझाई गई।
Pilibhit News: पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और डीएम के निर्देश पर सखी वन स्टॉप सेंटर द्वितीय यूनिट पूरनपुर के केस वर्कर धीरज मौर्य और महेश कुशवाह ने महिला अस्पताल पूरनपुर में जागरुकता कार्यक्रम किया, जिसमें जिसमें बच्चें जननी महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की विभागीय योजनाओं के बारे में बताया। बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। पात्र लाभार्थियों को कन्या सुमंगला योजना से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई।
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