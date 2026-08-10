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Pilibhit News: जागरुकता कार्यक्रम में महिलाओं को बताई योजनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत के पूरनपुर में महिला अस्पताल में एक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और डीएम के निर्देश पर सखी वन स्टॉप सेंटर के केस वर्कर ने महिलाएं और बच्चों को महिला कल्याण विभाग की योजनाओं और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 112, 1076 और 1090 की जानकारी दी।

Pilibhit News: जागरुकता कार्यक्रम में महिलाओं को बताई योजनाएं

Pilibhit News: पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और डीएम के निर्देश पर सखी वन स्टॉप सेंटर द्वितीय यूनिट पूरनपुर के केस वर्कर धीरज मौर्य और सत्यपाल आदि ने महिला अस्पताल, पूरनपुर में जागरुकता कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चें जननी महिलाओं को महिला कल्याण विभाग की संचालित विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 112, 1076 एवं 1090 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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