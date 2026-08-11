Pilibhit News: जिलेभर की ग्राम पंचायतों में स्थापित होंगे स्वचालित वर्षामापी केंद्र
Pilibhit News: अब किसानों को मौसम और बारिश के बारे में जानकारी करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें गांव के ही स्वचालित वर्षामापी केंद्र से वर्षा की जानकारी मिल सकेगी।
Pilibhit News: पीलीभीत। अब किसानों को मौसम और बारिश के बारे में जानकारी करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें गांव के ही स्वचालित वर्षामापी केंद्र से वर्षा की जानकारी मिल सकेगी। केंद्र स्थापित होने से अतिवृष्टि और फसल बीमा के सटीक आकलन में मदद मिलेगी। ये केंद्र जिलेभर की सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। अभी तक 32 वर्षामापी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। जिलेभर की सभी 720 ग्राम पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी केंद्र (एआरजी) स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। पहले चरण में जिले की 693 ग्राम पंचायतों में वर्षामापी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे गांव स्तर पर वर्षा, आर्द्रता आदि का रियल टाइम डेटा उपलब्ध होने के साथ किसानों को खेती-किसानी और फसल प्रबंधन में सीधा लाभा मिलेगा।
राज्य सरकार के विंड (वेदर इंफार्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम) कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं में फसलों के बचाव और किसानों को मौसम की सटीक पूर्वानुमान देने के लिए जिले में परियोजना पर तेजी से कार्य शुरू किया गया है। उप कृषि निदेशक राम मिलन सिंह परिहार ने बताया कि जिले में स्वचालित वर्षा मापी केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक प्रथम चरण में 693 में से 32 केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। इस तकनीक से बारिश का सटीक आंकड़ा मिलेगा, जिससे किसानों को अपनी फसलों की बेहतर देखरेख और प्रबंधन में काफी सहूलियत होगी। ये केंद्र सेंसर आधारित होगा, जो डेटा को स्वत: लेगा।
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