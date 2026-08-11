Pilibhit News: जिलेभर की ग्राम पंचायतों में स्थापित होंगे स्वचालित वर्षामापी केंद्र

Pilibhit News: पीलीभीत। अब किसानों को मौसम और बारिश के बारे में जानकारी करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें गांव के ही स्वचालित वर्षामापी केंद्र से वर्षा की जानकारी मिल सकेगी। केंद्र स्थापित होने से अतिवृष्टि और फसल बीमा के सटीक आकलन में मदद मिलेगी। ये केंद्र जिलेभर की सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। अभी तक 32 वर्षामापी केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। जिलेभर की सभी 720 ग्राम पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी केंद्र (एआरजी) स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। पहले चरण में जिले की 693 ग्राम पंचायतों में वर्षामापी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे गांव स्तर पर वर्षा, आर्द्रता आदि का रियल टाइम डेटा उपलब्ध होने के साथ किसानों को खेती-किसानी और फसल प्रबंधन में सीधा लाभा मिलेगा।