Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: मारपीट कर ग्रामीण का काटा कान,रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: कलीनगर के गांव संडई में अवधेश कुमार की सास से कहासुनी के बाद गाँव के तीन युवकों ने उन पर हमला किया। इस दौरान, कमलेश ने अवधेश के कान को काट लिया। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की और पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज की।

Pilibhit News: मारपीट कर ग्रामीण का काटा कान,रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: कलीनगर। थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव संडई के रहने वाले अवधेश कुमार पुत्र भारत सिंह ने बताया कि उनकी सास सोमवती पत्नी रामचंद्र निवासी मोहल्ला साहूकारा पूरनपुर से कहासुनी हो गई। इस दौरान गांव के सुखराम, अरुण कुमार, तरुण कुमार पुत्रगण कमलेश ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। आरोप है कमलेश ने दातों से उनका कान काट लिया जिससे वह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Village

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।