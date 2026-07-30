Pilibhit News: मारपीट कर ग्रामीण का काटा कान,रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: कलीनगर के गांव संडई में अवधेश कुमार की सास से कहासुनी के बाद गाँव के तीन युवकों ने उन पर हमला किया। इस दौरान, कमलेश ने अवधेश के कान को काट लिया। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की और पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज की।
Pilibhit News: कलीनगर। थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव संडई के रहने वाले अवधेश कुमार पुत्र भारत सिंह ने बताया कि उनकी सास सोमवती पत्नी रामचंद्र निवासी मोहल्ला साहूकारा पूरनपुर से कहासुनी हो गई। इस दौरान गांव के सुखराम, अरुण कुमार, तरुण कुमार पुत्रगण कमलेश ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। आरोप है कमलेश ने दातों से उनका कान काट लिया जिससे वह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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