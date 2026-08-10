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Pilibhit News: रास्ते में घेरकर मारपीट,मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत। थाना सुनगढी क्षेत्र के नौगवा पकडि1या निवासी ताजीम ने थाना सुनगढी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि वह अपने घर जा रहा था। आठ अगस्त को श

Pilibhit News: रास्ते में घेरकर मारपीट,मुकदमा दर्ज

Pilibhit News: थाना सुनगढी क्षेत्र के नौगवा पकडि1या निवासी ताजीम ने थाना सुनगढी में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि वह अपने घर जा रहा था। आठ अगस्त को शाम सात बजे रास्ते में नौगवा निवासी उवैश, सब्बू, अंडू और उवैश की मां ने उसको रास्ते में घेर लिया। आरोपियों ने उसके साथ गालीगलौज करते हुए मारपीट की। आसपास के लोगों के एकत्र हो जाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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