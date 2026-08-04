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Pilibhit News: दुकान पर जा रहे ग्रामीण के साथ मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: गांव दिलावरपुर के रामजीत पर सुरजीत शर्मा और उसके परिवार ने हमला किया। 2 अगस्त को रामजीत दुकान जा रहे थे, तभी सुरजीत ने उन्हें रोका और गाली गलौज किया। विरोध करने पर सुरजीत ने अपने परिवार के साथ मिलकर रामजीत की पिटाई की, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की है।

Pilibhit News: दुकान पर जा रहे ग्रामीण के साथ मारपीट, रिपोर्ट दर्ज

Pilibhit News: घुंघचाई। थाना क्षेत्र के गांव दिलावरपुर के रहने वाले रामजीत 2 अगस्त को गांव की दुकान पर सामान लेने जा रहे थे। आरोप है इस दौरान गांव के सुरजीत शर्मा पुत्र चिरौंजीलाल ने रामजीत को रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर सुरजीत ने अपने बेटे प्रियांशु, पत्नी मीना देवी और मां नन्ही देवी के साथ मिलकर रामजीत की लात घूंसे से पिटाई लगा दी जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने रामजीत की पत्नी पूनम देवी की शिकायत पर मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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