Pilibhit News: गाली गाली गलौज कर महिला को पीटा, रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: पूरनपुर के अभयपुर गांव में शिखा सिंह नाम की एक महिला को उसके घर पर दो युवकों ने लात-घूसों से पीटा। आरोपियों ने महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने शिखा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की है।
Pilibhit News: पूरनपुर। थाना घुंघचाई के गांव अभयपुर माधौपुर की रहने वाली शिखा सिंह पत्नी सरवन सिंह सात अगस्त को अपने घर में बैठी थी। आरोप है इस दौरान वहां सतनाम सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी भगवंतापुर, कालाबोझ और कुलदीप सिंह पुत्र जुगेंद्र सिंह निवासी इटौरिया ता. अजीतपुर बिल्हा पहंुच गए। दोनों ने शिखा सिंह के गाली गलौज करते हुए उनकी लात घूसों से पिटाई लगा दी। शार शराबा करने पर आरोपी महिला और उनके पति को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने शिखा सिंह की तहरीर पर पुलिस ने सतनाम और कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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