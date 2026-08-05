Pilibhit News: उत्तराखंड के युवक से की मारपीट,रिपोर्ट
Pilibhit News: पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में अर्शदीप ने शिकायत दर्ज कराई। 4 अगस्त को, उत्तराखंड के रहमान सिंह ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया और मामले की विवेचना उप निरीक्षक सुधीर कुमार को सौंप दी है।
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम भिंडारा निवासी अर्शदीप पुत्र बच्चन सिंह ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि 4 अगस्त को दोपहर दो बजे उत्तराखंड के सितारगंज निवासी रहमान सिंह ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी दिगंबर सिंह ने बताया कि मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक सुधीर कुमार को सौंपी गई है।
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