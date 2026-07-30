Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: पिक एंड टेल प्रतियोगिता में काव्या और अंश प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पीलीभीत में बीएसए कार्यालय के खेल प्रशिक्षण हाल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विजेता छात्रों ने हिस्सा लिया। पिक एंड टेल प्रतियोगिता में काव्या, सुप्रिया और मानसी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। बीएसए रोशनी सिंह और नगर शिक्षा अधिकारी ने विजेताओं को सम्मानित किया।

Pilibhit News: पिक एंड टेल प्रतियोगिता में काव्या और अंश प्रथम

Pilibhit News: पीलीभीत। बीएसए कार्यालय के खेल प्रशिक्षण हाल में मंगलवार को चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें ब्लाक स्तर के विजेता छात्र-छात्राओ ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्राथमिक स्तर पर पिक एंड टेल व उच्च प्राथमिक स्तर पर चित्रकला की जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में विकास क्षेत्र स्तर से चयनित प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्राथमिक स्तर के छात्राओं ने पिक एंड टेल प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया गया। उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों ने चित्रकला में अपनी कल्पना के रंग भरते हुए पूरा उत्साह के साथ प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पिक एंड टेल प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय चांट फिरोजपुर की काव्या, प्राथमिक विद्यालय रूपपुर कृपा की सुप्रिया, प्राथमिक विद्यालय न्यूरिया खुर्द शिवपुरिया की मानसी क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही।

उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बिठौराकलां के अंश, कंपोजिट विद्यालय करनपुर लायकराम की गुनगुन, कंपोजिट विद्यालय बरहा की संजना क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे। बीएसए रोशनी सिंह और नगर शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने सभी विजेताओं को मेडल पहनकर सम्मानित किया। जिला समन्वयक प्रशिक्षण जितेंद्र कुमार, एसआरजी प्रशांत त्रिवेदी, अमित पाठक, वैभव जैसवार आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।