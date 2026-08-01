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Pilibhit News: एडीओ समेत पांच पंचायत सचिवों का एक दिन का रोका गया वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में विकास भवन के गोमती सभागार में सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में सहकारी समितियों एवं पंचायतों की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में ग्राम पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति पर वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। आडिट प्रस्तरों की समय सीमा निर्धारित की गई और सफाई एवं व्यवस्था के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए।

Pilibhit News: एडीओ समेत पांच पंचायत सचिवों का एक दिन का रोका गया वेतन

Pilibhit News: पीलीभीत। विकास भवन के गोमती सभागार में सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा उप्र के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लंबित आडिट प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में बैठक संपन्न हुई, जिसमें तत्कालीन एवं वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत से समीक्षा की गई।

बैठक के निर्णय

बैठक में सीडीओ ने अनुपस्थित ग्राम पंचायत सचिव रामप्रकाश, प्रदीप कुमार, कमल किशोर, रितेश शुक्ला एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बिलसंडा कृष्णा देवी को सचिव के चार्ज संबंधी स्थिति स्पष्ट न करने पर 31 जुलाई का एक दिन का वेतन रोकने एवं एक अस्थायी वेतन वृद्वि रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित समस्त ग्राम पंचायत सचिवो को निर्देशित किया कि जिनके आडिट प्रस्तर के परिपालन तैयार है। वह एक अगस्त तक जमा कर दे। जिन ग्राम पंचायतों के आडिट प्रस्तर तैयार नहीं है। वह एक सप्ताह के अंदर तैयार कराते हुये प्रत्येक दशा में परिपालन डीपीआरओ कार्यालय में जमा कर दें। उन्होंने बताया कि जो प्रस्तर समीक्षान्तर्गत है। उनके संबंध में सम्बंधित आडिटर से समन्वय कर कमियों को दूर करा लें। आडिट प्रस्तर के परिपालन के लिए तत्कालीन सचिव के साथ वर्तमान सचिव भी उत्तरदायी होंगे।

अन्य निर्देश

आगामी बैठक से पूर्व समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत अपने स्तर पर बुकलेट के आधार पर परिपालन की समीक्षा कर अपडेट स्थिति से डीपीआरओ कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पंचायत भवनों की सफाई, रंगाई-पुताई, आवश्यकतानुसार कुर्सी मेज की व्यवस्था, आरआरसी, कूड़ा गाड़ी का संचालन कराने, एसएनए स्पर्श पर दिए जा रहे प्रशिक्षण के अनसुार व्यय की स्थिति में सुधार लाने एवं सचिवालय पर ग्राम पंचायत सचिव का रोस्टर पेन्ट कराने एवं उसके अनुसार ग्राम पंचायतो में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर डीपीआरओ रोहित भारती समेत कई अफसर मौजूद रहे।

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सामान्य प्रश्न

बैठक में सीडीओ द्वारा क्या निर्देश दिए गए?
सीडीओ ने अनुपस्थित ग्राम पंचायत सचिवों की एक दिन का वेतन रोकने और अस्थायी वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए।
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