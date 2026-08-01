Pilibhit News: 12 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के इस्तीफे किए गए मंजूर
Pilibhit News: पीलीभीत में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किए। नोटिस मिलने के बाद 12 कार्यकत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 43 कार्यकत्रियों का मानदेय रोक दिया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।
Pilibhit News: पीलीभीत। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपस्थित रहने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस मिलने के बाद 12 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने पद से इस्तीफा दे दिया, जो मंजूर कर लिया गया। जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों पर डीपीओ, सीडीपीओ और मुख्य सेविकाओं के निरीक्षणों और अन्य माध्यमों से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के केंद्र से अनुपस्थित रहने की बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को शिकायत मिल रही थी। मुख्य सेविका और सीडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया। इस पर 43 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नोटिस दिए गए थे।
जिला कार्यक्रम अधिकारी युगल किशोर सांगुड़ी ने बताया कि केंद्र पर अनुपस्थित पाते हुए जिले की 43 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय रोकने की कार्यवाही की गई थी और उनके खिलाफ नोटिस भेज कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। अब 12 कार्यकत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो मंजूर कर लिया गया। उन्हें कार्यमुक्त करने की कार्यवाही कर दी गई।
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