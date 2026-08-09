Pilibhit News: नई कमेटी ने संभाली अग्रवाल सभा की कमान, शपथ के साथ शुरू हुआ नया कार्यकाल

Pilibhit News: पीलीभीत। अग्रवाल सभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण एवं कार्यभार हस्तांतरण समारोह में अग्रवाल सभा की नव निर्वाचित कमेटी ने शपथ लेकर विधिवत कार्यभार संभाल लिया। देर रात तक चले समारोह में अग्रवाल समाज के लोगों ने नई कमेटी का स्वागत करते हुए समाज की एकता, सेवा और विकास को आगे बढ़ाने की कामना की। समारोह का शुभारंभ मुख्य चुनाव अधिकारी दीपक अग्रवाल के साथ पुरानी एवं नव निर्वाचित कमेटी के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद महाराज अग्रसेन जी की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। चुनाव संचालन समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी दीपक अग्रवाल, डॉ. प्रदीप अग्रवाल,संजय अग्रवाल सी.ए.,रजत अग्रवाल सी.ए., विनीत अग्रवाल ‘पिंकू’,प्रदीप पेशकार एवं दिलीप अग्रवाल ‘गुड्डू’ को दुशाला पहनाकर सम्मानित किया गया।समारोह

में श्याम बाबू जी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ‘टी.टी.’ को पद की शपथ दिलाई। इसके बाद अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ‘टी.टी.’ ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ नई कमेटी ने समाजहित में पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। पूर्व कमेटी के मंत्री राहुल अग्रवाल एडवोकेट ने पिछले कार्यकाल का लेखा-जोखा और किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। वहीं कोषाध्यक्ष विकास अग्रवाल ने संस्था के समस्त रजिस्टर, चेक बुक और आवश्यक दस्तावेज नई कमेटी को सौंपे। इस प्रक्रिया के साथ पुरानी कमेटी ने नव निर्वाचित कमेटी को विधिवत कार्यभार हस्तांतरित कर दिया। समारोह में रवि गहना, राकेश आदर्श, अश्वनी ओम राइस मिल, उमेश वकील, लक्का बाबू, ज्ञानेंद्र वकील साहब, कुमकुम अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, अक्षिता अग्रवाल, आकांक्षा अग्रवाल और रितिका अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में अग्र समाज के लोग मौजूद रहे। सभी ने नई कमेटी को शुभकामनाएं देते हुए समाज की एकता, सेवा और विकास के लिए सफल कार्यकाल की कामना की। कार्यक्रम के अंत में महामंत्री राजेश अग्रवाल बिचले ने सभी अग्रवाल बंधुओं का आभार व्यक्त किया।