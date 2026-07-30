Pilibhit News: भविष्य निधि अदालत में दी गई जानकारियां
Pilibhit News: पीलीभीत में गांधी सभागार में शिकायत निवारण लेखांकन एवं भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रयागराज राजेन्द्र प्रसाद ने की। इस कार्यक्रम में लेखा परीक्षा दल और विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने लेखांकन और भविष्य निधि के बारे में जानकारी साझा की।
Pilibhit News: पीलीभीत। गांधी सभागार में वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रयागराज राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण लेखांकन एवं भविष्य निधि अदालत का आयोजन किया गया। इसमें महालेखाकार कार्यालय से आये लेखा परीक्षा दल द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। उक्त कार्यक्रम में सुरेश कुमार यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी, पीलीभीत एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुऐ। उपस्थित वक्ताओं द्वारा लेखांकन एवं सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में व्यापक जानकारी दी गई।
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