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Pilibhit News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार किशोरी घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में, मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि 5 अगस्त को उनकी 13 वर्षीय बेटी वैष्णवी साइकिल से जा रही थी, तभी एक अज्ञात बाइक चालक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में वैष्णवी गंभीर रूप से घायल हुई और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Pilibhit News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार किशोरी घायल

Pilibhit News: पीलीभीत। कोतवाली क्षेत्र के ग्रीन सिटी कॉलोनी निवासी मनोज कुमार पुत्र सुभाष ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि पांच अगस्त को दोपहर दो बजे के करीब उसकी 13 वर्षीय पुत्री वैष्णवी साइकिल से जा रही थी। इस दौरान अज्ञात बाइक चालक ने तेजी और लापरवाही से चलते हुए उसकी पुत्री की साइकिल में टक्कर मार दी। जिससे उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करली है।

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