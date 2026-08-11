Pilibhit News: शिक्षण कार्य के दौरान स्कूल में टीन शेड गिरा, छात्र और शिक्षक घायल

Pilibhit News: पीलीभीत। मंगलवार को बीसलपुर में शिक्षण कार्य के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर अमृता खास में एक शेड और उसके पास दीवार की भरभरा कर गिर गई। इस दौरान अचानक हुए हादसे से अफरा-तफरी मच गई और बच्चे व शिक्षक भागने लगे। मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे बीसलपुर क्षेत्र के अमृत खास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य कराया जा रहा था। यहां करीब 30 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक दीवार गिरने के बाद टीन शेड भी नीचे आ गया । इसमें पांच बच्चे और दो अध्यापकों को चोट आई हैं। जानकारी के बाद तुरंत तहसील प्रशासन ने एंबुलेंस लगाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों व शिक्षकों को भर्ती कराया और उनका उपचार कराया गया ।