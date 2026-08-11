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Pilibhit News: शिक्षण कार्य के दौरान स्कूल में टीन शेड गिरा, छात्र और शिक्षक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में एक घटना में सरस्वती शिशु मंदिर में वर्ग के दौरान एक दीवार और शेड गिर गया। इससे 5 बच्चों और 2 अध्यापकों को चोटें आईं। प्रशासन ने तत्काल राहत कार्य करते हुए बच्चों और शिक्षकों को अस्पताल पहुंचाया। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ा गया। जांच जारी है।

शिक्षण कार्य के दौरान स्कूल में टीन शेड गिरा, छात्र और शिक्षक घायल
शिक्षण कार्य के दौरान स्कूल में टीन शेड गिरा, छात्र और शिक्षक घायल

Pilibhit News: पीलीभीत। मंगलवार को बीसलपुर में शिक्षण कार्य के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर अमृता खास में एक शेड और उसके पास दीवार की भरभरा कर गिर गई। इस दौरान अचानक हुए हादसे से अफरा-तफरी मच गई और बच्चे व शिक्षक भागने लगे। मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे बीसलपुर क्षेत्र के अमृत खास स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य कराया जा रहा था। यहां करीब 30 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक दीवार गिरने के बाद टीन शेड भी नीचे आ गया । इसमें पांच बच्चे और दो अध्यापकों को चोट आई हैं। जानकारी के बाद तुरंत तहसील प्रशासन ने एंबुलेंस लगाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों व शिक्षकों को भर्ती कराया और उनका उपचार कराया गया ।

घटनास्थल पर प्रशासन की कार्रवाई

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 7 वर्षीय सार्थक पुत्र सुभाष चंद्र, सावित्री पुत्री कृष्णा, उपासना पुत्री धर्मेंद्र कुमार, चंचल पुत्री नरेंद्र, दिव्यांश पुत्र गिरीश कुमार, अक्षय प्रताप और यश को चोटे आई है ।सभी का प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करने के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया। मौके पर पहुंचे एसडीम नागेंद्र पांडे ने मौके पर जाकर बच्चों का हाल-चाल लिया और स्कूल का भी मुआयना किया पूरे मामले में रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को सौंप गई है साथी जांच की जा रही है। एसडीएम नागेंद्र पांडे ने बताया कि मौके पर गया था बच्चों को आंशिक चोटे आई है ।हालांकि उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है पूरे मामले में जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कितने बच्चे और अध्यापक चोटिल हुए?
इस घटना में पांच बच्चे और दो अध्यापक चोटिल हुए हैं।
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