Pilibhit News: तहसील में दिया धरना देकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Pilibhit News: मिली भगत के चलते सरकारी संपत्तियों पर हो रहे कब्जे और कार्रवाई न होने से आहत होकर सदर तहसील में हिन्दू महासभा ने धरना दिया।
Pilibhit News: पीलीभीत। मिली भगत के चलते सरकारी संपत्तियों पर हो रहे कब्जे और कार्रवाई न होने से आहत होकर सदर तहसील में हिन्दू महासभा ने धरना दिया। बाद में सरकारी तालाब, ग्राम समाज भूमि, शत्रु संपत्ति, नजूल भूमि और श्मशान भूमि बचाने की मांग उठाते हुए एसडीएम श्रद्धा सिंह को ज्ञापन सौंपा। महासभा के जिलाध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। संगठन ने उप जिलाधिकारी को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच, दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग की।
धरने में पंकज शर्मा ने कहा कि सरकारी तालाबों, ग्राम समाज भूमि और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को बचाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उन्हीं की कार्यप्रणाली पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलोनियों के ले आउट क्रय विक्रय की प्रक्रिया को लेकर गंभीरता बरती जाए। धरने के उपरांत संगठन ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की। धरने में संगठन के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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