Pilibhit News: मूल विद्यालय में वापसी को लेकर बीएसए को सौंपा ज्ञापन
Pilibhit News: मूल विद्यालय वापसी और अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीएसए से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में
Pilibhit News: पीलीभीत। मूल विद्यालय वापसी और अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीएसए से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मूल विद्यालय वापसी, अंतरजनपदीय स्थानांतरण किए जाने, महिला शिक्षामित्रों को उनके ससुराल का स्कूल या उसके निकट उसी न्याय पंचायत का विद्यालय दिए जाने, सर्विस बुकों में त्रुटियां सही कराई जाए, सर्विस बुक में शिक्षामित्रों की टीईटी-सीटीईटी की अंक तालिकाओं को भी जोड़ा जाए। बेसिक शिक्षामित्रों का मानदेय का समय से भुगतान किए जाने आदि की मांग की गई। जिलाध्यक्ष राम सिंह राठौर ने बताया कि बेसिक शिक्षा के निदेशक ने आदेश कर दिया है।
उसका पालन किया जाना चाहिए। इस बारे में जिला प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्मी वर्मा, गिरिजा शंकर, चंद्रकली, शमा परवीन, किशोर कुमार, कौशल्या दीक्षित, सरोज दीक्षित, लक्ष्मी देवी, ममता वर्मा आदि शामिल रहे।
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