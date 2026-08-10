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Pilibhit News: गंगाजल लेने के लिए कांवरिये हुए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: अमरिया से 70 लोगों का जत्था गंगाजल लेने के लिए कछलाघाट रवाना हुआ। शिव भक्त हरिद्वार की ओर बम-बम भोले के जयकारों के साथ निकले। कांवड़ियों ने यात्रा से पहले गांव के शिव मंदिरों में पूजा की, जबकि ग्रामीणों ने उनका स्वागत फूलों से किया। श्रद्धालु उत्साहपूर्वक यात्रा पर निकले।

Pilibhit News: गंगाजल लेने के लिए कांवरिये हुए रवाना

Pilibhit News: अमरिया। सावन माह पर अमरिया कस्बे से 70 लोगों का एक जत्था कछलाघाट के लिए गंगाजल लेने को रवाना हो गया। कैमोर से कांवड़ियों के जत्था हरिद्वार को बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष के साथ रवाना हुआ। श्रद्धालु गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। रवाना होने से पहले कांवड़ियों ने गांव के शिव मंदिरों में पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि और मंगल यात्रा की कामना की। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। श्रद्धालु भक्ति गीतों और जयकारों के बीच उत्साहपूर्वक हरिद्वार के लिए रवाना हुए। ग्रामीणों ने भी यात्रा को लेकर खुशी जताते हुए कांवड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

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