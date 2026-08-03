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Pilibhit News: गुरु रविदास को किया भावपूर्ण नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर यशवंत्री देवी मंदिर परिसर में भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने सामाजिक समरसता और मानवता का उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

Pilibhit News: गुरु रविदास को किया भावपूर्ण नमन

Pilibhit News: पीलीभीत। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर यशवंत्री देवी मंदिर परिसर में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने कार्यक्रम में सहभागिता कर संत रविदास महाराज को भावपूर्णन नमन कर उन्हें सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और सेवा की अद्भुत मिसाल बताया। कार्यक्रम में भाजपा नगराध्यक्ष इंद्रेश सिंह चौहान, महिला मोर्चा की गीता मिश्रा, अवतार सिंह मोनू, प्रशांत गंगवार, ओमकार मौर्य समेत भाजपाई रहे।

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