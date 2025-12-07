अकेले रह रही विधवा के घर में घुस गया राजमिस्त्री, हथौड़ी से पीट-पीटकर दी हत्या

संक्षेप: पीलीभीत में दिनदहाड़े एक विधवा की हत्या कर दी गई। पड़ोस के गांव के रहने वाला राजमिस्त्री उसके घर में घुस गया और हथौड़ी से पीट-पीटकर महिला को मार डाला। चर्चा है कि राजमिस्त्री अक्सर महिला के घर आता-जाता रहता था।

यूपी के पीलीभीत में दिनदहाड़े एक विधवा की हत्या कर दी गई। पड़ोस के गांव के रहने वाला राजमिस्त्री उसके घर में घुस गया और हथौड़ी से पीट-पीटकर महिला को मार डाला। चर्चा है कि राजमिस्त्री अक्सर महिला के घर आता-जाता रहता था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते राजमिस्त्री ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव पुरैना तालुके महाराजपुर की रहने वाली मंजीत कौर पत्नी सबेग सिंह घर में अकेली रहती थी। उसके घर पड़ोस के गांव नलडेंगा के राजमिस्त्री मुकेश का आना जाना था। वह मंजीत कौर के घर निर्माण का कार्य भी कर रहा था। रविवार सुबह मुकेश मंजीत कौर के घर पहुंचा। इस दौरान उसका मंजीत कौर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपी मुकेश ने घर में ही हथौड़ी से पीट कर मंजीत कौर की हत्या कर दी।