अकेले रह रही विधवा के घर में घुस गया राजमिस्त्री, हथौड़ी से पीट-पीटकर दी हत्या
यूपी के पीलीभीत में दिनदहाड़े एक विधवा की हत्या कर दी गई। पड़ोस के गांव के रहने वाला राजमिस्त्री उसके घर में घुस गया और हथौड़ी से पीट-पीटकर महिला को मार डाला। चर्चा है कि राजमिस्त्री अक्सर महिला के घर आता-जाता रहता था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते राजमिस्त्री ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव पुरैना तालुके महाराजपुर की रहने वाली मंजीत कौर पत्नी सबेग सिंह घर में अकेली रहती थी। उसके घर पड़ोस के गांव नलडेंगा के राजमिस्त्री मुकेश का आना जाना था। वह मंजीत कौर के घर निर्माण का कार्य भी कर रहा था। रविवार सुबह मुकेश मंजीत कौर के घर पहुंचा। इस दौरान उसका मंजीत कौर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपी मुकेश ने घर में ही हथौड़ी से पीट कर मंजीत कौर की हत्या कर दी।
पड़ोस में काम कर रहे मजदूरों ने जानकारी लगने पर इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। इससे गांव में खलबली मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मुकेश मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना थाना माधोटांडा पुलिस को दी। जानकारी लगते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रतीक दहिया और कोतवाल अशोक पाल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना के कारणों का पता लगा रही है
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
