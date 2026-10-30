आलीशान मकान का लालच, इश्क में धोखेबाजी कर गई फातिमा; धर्म परिवर्तन की भी कोशिश

यूपी के पीलीभीत का एक युवक प्रेमजाल का शिकार हो गया। युवती फातिमा इश्क में धोखेबाजी कर गई। युवक की तहरीर पर पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर युवती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पीलीभीत, संवाददाता। यूपी के पीलीभीत में एक युवक को प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, धमकी देने और ब्लैकमेल किया गया। कोतवाली पुलिस ने युवक की तहरीर पर 13 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर युवती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। होटल मे दावत, आलीशान मकान का लालच और युवती फतिमा ने इश्क में धोखेबाजी की। आरोप है कि उसको धोखे से प्रतिबंधित पशु का मीट खिलाने, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खकरा निवासी हितेश कुमार सक्सेना ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमे कहा गया कि वर्ष 2019-20 में वह मोहल्ला मोहम्मद वासिल स्थित रिजवान हुसैन के घर उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वहां रिजवान की भांजी रौनक फातिमा भी रहकर पढ़ाई करती थी। आरोप है कि वर्ष 2022 से उसे षड्यंत्र के तहत प्रेमजाल में फंसाने और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश शुरू हुई। युवक के मुताबिक, वर्ष 2023 में शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलने के बाद उसे सज्जाद हुसैन के घर दावत में बुलाया गया, जहां धोखे से उसको प्रतिबंधित पशु का मीट खिलवाकर कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म कबूल करवाने की कोशिश की गई। उसे आलीशान मकान बनवाने और रौनक से निकाह कराने का प्रलोभन भी दिया गया। चार अप्रैल 2025 को मोहल्ला मोहम्मद वासिल स्थित सज्जाद हुसैन के घर पर उसे बुलाया गया। वहां दो मौलाना और कुछ अन्य लोग असलहों के साथ पहले से मौजूद थे।

व्हाट्सएप पर प्रेम-मोहब्बत की बातें करती थी फतिमा आरोप है कि घर लौटने की बात कहने पर उसे गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई और कमरे में बंद कर दिया गया। दबाव में उससे कलमा पढ़वाया गया तथा हितेश कुमार सक्सेना से मोहम्मद उमर नाम का धर्मांतरण प्रमाणपत्र तैयार कराकर हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाया गया। आरोप है कि रौनक फातिमा उससे व्हाट्सएप पर प्रेम-मोहब्बत की बातें करती थी और उसे मुस्लिम बनकर पांच वक्त का नमाजी देखने की बात कहती थी। आरोप है कि धर्म परिवर्तन के बाद आरोपियों ने एक होटल में दावत की, जिसकी फोटो रौनक ने उसे भेजी थी। हालांकि, वह खुद दावत में शामिल नहीं हुआ। युवक के मुताबिक, इसके बाद भी उसने रौनक से निकाह की उम्मीद में नमाज सीखी और रोजे रखे। निकाह की बात करने पर उसे टाल दिया गया। इसके बाद उससे सोने-चांदी के आभूषणों की मांग कर ब्लैकमेल किया जाने लगा।