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यूपी में चुनाव आयोग के निशाने पर एसडीएम के बाद वर्तमान और पूर्व डीएम, मांगा स्पष्टीकरण

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के पीलीभीत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मामले में चुनाव आयोग के निशाने पर एसडीएम के बाद वर्तमान और पूर्व डीएम आए हैं। चुनाव आयोग ने वर्तमान और पूर्व डीएम स्पष्टीकरण मांगा है।

यूपी में चुनाव आयोग के निशाने पर एसडीएम के बाद वर्तमान और पूर्व डीएम, मांगा स्पष्टीकरण
यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा

यूपी में मतदाता सूची में गड़बड़ियां उजागर होने के बाद चुनाव आयोग लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रहा है। पीलीभीत में मतदाता सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर अब निशाने पर वर्तमान डीएम आलोक कुमार व तत्कालीन डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह है। इन दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले चुनाव आयोग ने पीलीभीत के दो एसडीएम और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से शुक्रवार को पीलीभीत के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र -127 सदर की मतदाता सूची में गड़बड़ियां सामने आने के बाद जांच कराई गई। जिसमें एक मतदाता के इपिक नंबर पर किसी अन्य मतदाता का विवरण प्रदर्शित पाया गया। जांच में पाया गया कि 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच मध्य कुल 13779 त्रुटिपूर्ण रूप से फार्मों को जमा किया गया। जिसमें से 10470 त्रुटिपूर्ण फार्मों को स्वीकृत भी कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स, 2023 में उल्लिखित जिला निर्वाचन अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत जनपद पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम एवं पूर्ववर्ती जिला निर्वाचन अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मतदाता सूची की शुद्धता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना डीएम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि व अनियमितता मिलने पर कार्रवाई किए जाने का प्राविधान है। फिलहाल अब वर्तमान डीएम आलोक कुमार व पूर्व डीएम ज्ञानेन्द्र सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ज्ञानेन्द्र सिंह इस समय बलिया के डीएम के पद पर कार्यरत हैं।

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मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो डीएम नपेंगे : सीईओ

वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सभी डीएम को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। मतदाता सूची के समन्वय, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व गुणवत्ता नियंत्रण की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीएम) की ही होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में लगे सभी अधिकारी किसी से भी अपना लॉगिन व पासवर्ड साझा नहीं करेंगे। ऐसी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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दो एसडीएम कराई थी एफआईआर

आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मामला उठने के बाद दो एसडीएम और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को निशाने पर लिया था। वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरनपुर एसडीएम मयंक गोस्वामी व अमरिया एसडीएम हेमंत चौधरी और कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सहायक निर्वाचन अधिकारी केके कश्यप की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। इससे पहले इनको हटाया गया था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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