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यूपी के एक आदमी के पास 786 नंबर के देश-विदेश के नोट का खजाना, दुबई से आया बुलावा

Mar 25, 2026 12:24 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, संवाददाता, पीलीभीत
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Collections of 786 Number Currency Notes: पीलीभीत के मोहम्मद उमर खां के पास भारत ही नहीं कई देशों के नोट हैं, जिन पर 786 नंबर दर्ज है। उमर का कलेक्शन इतना अनोखा है कि उसे दुबई में प्रदर्शनी लगाने का न्योता मिला है।

यूपी के एक आदमी के पास 786 नंबर के देश-विदेश के नोट का खजाना, दुबई से आया बुलावा

Collections of 786 Number Currency Notes: अनोखी चीजों के संग्रह का शौक लोगों में हमेशा से रहा है। कोई डाक टिकट जमा करता है तो कोई पुराने सिक्कों और नोटों को संजोकर रखता है। पीलीभीत के पूरनपुर निवासी मोहम्मद उमर खां का शौक भी ऐसा ही है, लेकिन उनका कलेक्शन बेहद खास और अनोखा है। उनके पास भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की ऐसी करेंसी मौजूद है, जिन पर 786 नंबर अंकित है। अनोखे संग्रह के चलते उन्हें दुबई और इराक में प्रदर्शनी लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस्लाम धर्म में 786 नंबर को मुबारक माना जाता है।

पूरनपुर के मस्जिद अल-खरजा के अध्यक्ष मोहम्मद उमर खां लगभग 40 वर्षों से 786 नंबर के नोट और सिक्कों का संग्रह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने देश-विदेश से ऐसे नोट और सिक्के जुटाए हैं, जिन पर 786 अंकित है। उनके पास भारत के एक रुपये से लेकर 500 रुपये तक के नोट शामिल हैं। भारत के अलावा चीन, कनाडा, कतर, सऊदी अरब, इराक, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूएई और अमेरिका जैसे देशों की करेंसी भी उनके पास है, जिन पर 786 नंबर लिखा है। मोहम्मद उमर के इस कलेक्शन को देखने हाल में मुंबई, दिल्ली और लखनऊ समेत कई बड़े शहरों से लोग उनके पास पहुंचे थे। लोगों ने उनके प्रयास की सराहना की।

उमर खां का कहना है कि इतने वर्षों की मेहनत और लगन के बाद उनका यह संग्रह काफी बड़ा हो गया है। इसी वजह से अब उन्हें विदेश में प्रदर्शनी लगाने का न्योता मिला है। उन्होंने बताया कि दुबई और इराक से उन्हें प्रदर्शनी लगाने का निमंत्रण मिला है और जल्द ही वह वहां जाकर इसे प्रदर्शित करेंगे। उमर खां के संग्रह में भारत के ऐसे पुराने नोट और सिक्के भी शामिल हैं, जिनका चलन कई साल पहले बंद हो चुका है। इस कारण उनका संग्रह ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दुबई और इराक में प्रदर्शनी के जरिए उनका यह संग्रह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों के सामने आएगा।

मोहम्मद उमर खां ने बताया कि केवल नोट और सिक्के ही नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नंबर 786 पर ही समाप्त होते हैं। उनकी दुकान पर लगा पीएनटी फोन, मोबाइल फोन, गाड़ियां, बैंक खाते, बिजली मीटर और एटीएम कार्ड तक के अंतिम अंक 786 ही हैं। वह इसे अपने लिए शुभ मानते हैं और इसी वजह से इस अंक से जुड़े संग्रह को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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