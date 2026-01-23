सुल्तान, रंभा, नैना, बराही मेल; पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों को मिले अनोखे नाम

संक्षेप: पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मौजूद बाघ-बाघिनों के लिए एस-वन (सुल्तान), एस-टू, एस-थ्री, रॉकेट, रंभा, नैना, सुंदरी, स्टार, भीमताल मेल, बराही मेल, चूका मेल, चूका फीमेल जैसे नाम प्रचलन में हैं।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिनों को भले ही सरकारी तौर पर कोई नाम न दिए गए हों, लेकिन जंगल सफारी पर आने वाले सैलानी और स्थानीय गाइड उनकी चाल-ढाल, चेहरे-मोहरे या फुर्ती के आधार पर उन्हें अलग-अलग नामों से पहचानने लगे हैं। कई बाघ और बाघिन अब अपने अनौपचारिक नामों से चर्चित हो चुके हैं और आकर्षण का केंद्र हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में डेली दो पालियों में जंगल सफारी के दौरान गाइड और चालक जानवरों के हाव-भाव और व्यवहार को बारीकी से परखते हैं। समय के साथ उनकी पहचान इतनी पुख्ता हो गई है कि बाघ के स्वभाव को देखकर ही गाइड सैलानियों को सतर्क कर देते हैं।

अगर किसी बाघ का मिजाज कड़क और आक्रामक दिखता है तो गाइड फौरन समझा देते हैं कि शोर न करें, सुल्तान या एस-थ्री हो सकता है। वहीं, शावकों के साथ अक्सर दिखने वाली बलखाती बाघिन इन दिनों जंगल की ‘सेंटर ऑफ अट्रैक्शन’ बनी हुई है। जंगल सफारी के दौरान गाइड और चालक सैलानियों को बताते हैं कि जो बाघ दबंगई से इधर-उधर झांकता, नजर जमाए निकलता है, उसे वे सुल्तान या एस-थ्री के नाम से पहचानते हैं। तेज दौड़ने और प्रभावशाली कद-काठी वाले इस बाघ का नाम सैलानियों की जुबान पर चढ़ चुका है।

बलखाती चाल वाली बाघिन बनी रंभा इसी तरह झलक भर दिखाकर तेजी से निकल जाने वाली और मस्तानी चाल चलने वाली बाघिन को सैलानियों ने ‘रंभा’ नाम दे दिया है। उससे पहले ऐसी ही अदाओं वाली एक बाघिन को ‘स्टार’ कहा जाने लगा था। लेकिन अब नई नवेली रंभा की खूबसूरती और चाल पर सैलानी ज्यादा फिदा नजर आते हैं।

नैना और सुंदरी भी बनी पहचान जंगल में दिखने वाली दो बेहद खूबसूरत बाघिनों को सैलानियों ने ‘नैना’ और ‘सुंदरी’ नाम दे दिया है। इन नामों से न केवल गाइड उन्हें पहचानते हैं, बल्कि सैलानी भी इन्हीं नामों से उनके बारे में पूछताछ करते हैं। धीरे-धीरे ये नाम टाइगर रिजर्व की पहचान का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

सुविधा के लिए रख देते हैं टाइगर के नाम डीएफओ मनीष सिंह का कहना है कि वन्यजीवों को नाम देने का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह अनौपचारिक है। गाइड और सैलानी सुविधा और पहचान के लिए नाम रख देते हैं। उन्होंने बताया कि यहां से कानपुर भेजे गए एक बाघ को ‘बघीरा’, जबकि गोरखपुर गए बाघ को ‘केसरी’ नाम दिया गया था।