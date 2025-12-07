लड़के ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए 26 चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो, पुलिस ने दर्ज की FIR

संक्षेप: जांच पड़ताल में मोबाइल के जरिए लड़के की पहचान हो गई। ये वीडियो 28 अगस्त को अपलोड किए गए थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। पकड़े गए लड़के ने खुद को निर्दोष बताया है। उसने कंटेंट अपलोड करने से इनकार किया है। मामले की जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में एक लड़के ने सोशल मीडिया पर 26 चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के वीडियो अपलोड कर दिए। साइबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से सोशल मीडिया एकाउंट की जांच-पड़ताल की गई। यह वीडियो बीते 28 सितंबर को सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। आईडी की जांच पड़ताल के बाद मोबाइल नंबर सेहरामऊ नॉर्थ थाना इलाके के एक गांव का पाया गया। सेहरामऊ थाना पुलिस ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ताजा जानकारी के अनुसार आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक वीडियो का मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को आरोपी लड़के के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पोर्टल के जरिए इस मामले में और जानकारी जुटाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एफआईआर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से मिली साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है।

जांच पड़ताल में किसी ऋतिक शुक्ला नाम के लड़के का नाम आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 28 अगस्त को अपलोड किए गए थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। पकड़े गए लड़के ने खुद को निर्दोष बताया है। उसने कंटेंट अपलोड करने से इनकार किया है। इस मामले को अब पुलिस की साइबर सेल देख रही है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।