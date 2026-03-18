हर अमावस्या पर इस सरोवर के किनारे लगता है मेला, भारी जुटान की वजह भी ऐतिहासिक है
हर अमावस्या पर पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र के लिलहर गांव में सरोवर के किनारे भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान से राजा मोरध्वज के छोटे भाई नीलध्वज का चर्म रोग ठीक हो गया था। अमावस्या पर ऐसे ही मरीज आते हैं।
पीलीभीत जिले का बिलसंडा क्षेत्र केवल प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पौराणिक मान्यताओं के कारण भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के लिलहर गांव में स्थित एक प्राचीन सरोवर हर अमावस्या को श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से त्वचा रोगों में राहत मिलती है, जिसके चलते हर अमावस्या को यहां दूर-दूराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं और स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार बिलसंडा क्षेत्र को महादानी राजा मोरध्वज की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि राजा मोरध्वज के छोटे भाई नीलध्वज को त्वचा संबंधी गंभीर रोग हो गया था। उपचार के कई प्रयासों के बाद भी जब बीमारी में सुधार नहीं हुआ तो वे बिलसंडा क्षेत्र में लिलहर गांव के पास स्थित इस सरोवर में नियमित स्नान करने लगे। बताया जाता है कि कुछ समय बाद उनके चर्म रोग में काफी सुधार हो गया और वे स्वस्थ हो गए।
इसी घटना के बाद से इस सरोवर को लेकर लोगों में विशेष आस्था बन गई। तब से आज तक त्वचा रोग से पीड़ित लोग यहां स्नान करने आते हैं और सरोवर के जल को औषधीय मानते हैं। अमावस्या के दिन यहां छोटा मेला भी लगता है, जिसमें आस-पास के गांवों के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्नान के बाद लोग पूजा-अर्चना कर मनोकामनाएं मांगते हैं।
मरौरी शिव मंदिर में पेंटिंग के जरिए दर्शाई जाती है राजा मोरध्वज की यशगाथा
सरोवर से कुछ दूरी पर स्थित मरौरी गांव का प्राचीन शिव मंदिर भी क्षेत्र की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर में दीवारों पर बनी पेंटिंग के जरिए महादानी राजा मोरध्वज की यशोगाथा दर्शाई गई है। इन चित्रों में राजा मोरध्वज को अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है, जो उनकी अटूट भक्ति और त्याग की प्रतीक कथा मानी जाती है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी मंदिर में राजा मोरध्वज की कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। सरोवर और मंदिर से जुड़ी आस्था बिलसंडा क्षेत्र को एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देती है, जिसके कारण हर अमावस्या को यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।