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हर अमावस्या पर इस सरोवर के किनारे लगता है मेला, भारी जुटान की वजह भी ऐतिहासिक है

Mar 18, 2026 07:31 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, पीलीभीत
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हर अमावस्या पर पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र के लिलहर गांव में सरोवर के किनारे भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान से राजा मोरध्वज के छोटे भाई नीलध्वज का चर्म रोग ठीक हो गया था। अमावस्या पर ऐसे ही मरीज आते हैं।

हर अमावस्या पर इस सरोवर के किनारे लगता है मेला, भारी जुटान की वजह भी ऐतिहासिक है

पीलीभीत जिले का बिलसंडा क्षेत्र केवल प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पौराणिक मान्यताओं के कारण भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के लिलहर गांव में स्थित एक प्राचीन सरोवर हर अमावस्या को श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से त्वचा रोगों में राहत मिलती है, जिसके चलते हर अमावस्या को यहां दूर-दूराज के क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं और स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार बिलसंडा क्षेत्र को महादानी राजा मोरध्वज की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि राजा मोरध्वज के छोटे भाई नीलध्वज को त्वचा संबंधी गंभीर रोग हो गया था। उपचार के कई प्रयासों के बाद भी जब बीमारी में सुधार नहीं हुआ तो वे बिलसंडा क्षेत्र में लिलहर गांव के पास स्थित इस सरोवर में नियमित स्नान करने लगे। बताया जाता है कि कुछ समय बाद उनके चर्म रोग में काफी सुधार हो गया और वे स्वस्थ हो गए।

इसी घटना के बाद से इस सरोवर को लेकर लोगों में विशेष आस्था बन गई। तब से आज तक त्वचा रोग से पीड़ित लोग यहां स्नान करने आते हैं और सरोवर के जल को औषधीय मानते हैं। अमावस्या के दिन यहां छोटा मेला भी लगता है, जिसमें आस-पास के गांवों के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। स्नान के बाद लोग पूजा-अर्चना कर मनोकामनाएं मांगते हैं।

मरौरी शिव मंदिर में पेंटिंग के जरिए दर्शाई जाती है राजा मोरध्वज की यशगाथा

सरोवर से कुछ दूरी पर स्थित मरौरी गांव का प्राचीन शिव मंदिर भी क्षेत्र की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर में दीवारों पर बनी पेंटिंग के जरिए महादानी राजा मोरध्वज की यशोगाथा दर्शाई गई है। इन चित्रों में राजा मोरध्वज को अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है, जो उनकी अटूट भक्ति और त्याग की प्रतीक कथा मानी जाती है।

स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी मंदिर में राजा मोरध्वज की कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। सरोवर और मंदिर से जुड़ी आस्था बिलसंडा क्षेत्र को एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देती है, जिसके कारण हर अमावस्या को यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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